Die Niere – Komödie von Stefan Vögel

Der Architekt Arnold hat soeben eines seiner größten Projekte an Land gezogen: Der Diamond- Tower, ein luxuriöses Hochhaus, kann endlich in Paris gebaut werden.

Wenn das mal kein Grund zum Feiern ist. Noch bevor das befreundete Paar Diana und Götz zum gemeinsamen Abendessen eintrifft, lässt Arnolds Frau Kathrin jedoch die Bombe platzen: Sie hat Niereninsuffizienz und ist auf eine rasche Organspende angewiesen! Arnold hat die gleiche Blutgruppe und könnte ihr eine seiner Nieren spenden, doch ist er mit diesem Gedanken restlos überfordert. Ganz im Gegensatz zu Götz, der sich sofort als Nierenspender zur Verfügung stellt. Dies wiederum weckt den Argwohn von Diana – und so wird das Nierenproblem allmählich zum delikaten Beziehungsproblem, denn dahinter verbirgt sich die Frage: Schatz, wie sehr liebst du mich und was bist du bereit, für mich zu tun? Eine flotte Komödie, die nicht nur an die Nieren geht, sondern ans Herz und vor allem an die Lachmuskeln!

Stefan Vögel

Stefan Vögel, 1969 in Bludenz geboren, zählt zu den erfolgreichsten zeitgenössischen Komödien-Autoren im deutschsprachigen Raum. Nach dem Studium der Wirtschaftsinformatik an der Universität Zürich widmete er sich ganz der Theaterarbeit. Er schreibt nicht nur international gefeierte Komödien für Bühne, Film und TV, sondern steht auch als Kabarettist auf der Bühne und leitete mehrere Jahre das Vorarlberger Volkstheater.

Besetzungsgröße: Vier Darsteller

Theater: Die Badische Landesbühne