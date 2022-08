hier spielt die Musik

Porträt einer jungen Frau in Flammen

Als die junge Malerin Marianne im Jahr 1770 auf eine einsame Insel an der Küste der Bretagne kommt, steht sie vor einem besonders kniffligen Auftrag. Auf Bitten einer reichen Adeligen soll sie ein Porträt von deren Tochter anfertigen, das die Vermählung mit einem Mann aus wohlhabendem Hause vorbereiten soll. Héloïse, so der Name der zukünftigen Braut, sperrt sich allerdings standhaft gegen die arrangierte Hochzeit mit einem Unbekannten und lehnt es ab, für das von ihrer Mutter gewünschte Bild Modell zu sitzen. Aus diesem Grund soll sich Marianne als ihre neue Gesellschafterin ausgeben, sie beobachten und schließlich abends aus dem Gedächtnis heimlich das Gemälde anfertigen. Nach anfänglichen Irritationen entwickelt sich zwischen den beiden Frauen eine starke Anziehung, die sich irgendwann entlädt.

Für ihren feinfühligen und klugen Film erhielt Regisseurin Céline Sciamma 2019 in Cannes den Preis für das beste Drehbuch. Mariannes und Héloïses Geschichte erzählt von den Konventionen und Zwängen, die eine patriarchal geprägte Gesellschaft Frauen auferlegt, und bebildert einen – wenn auch nur kurzzeitigen – Ausbruch aus dem starren Korsett der Regeln. Wunderbar subtil, besonders über verstohlene und eindringliche Blicke, bringen die beiden Hauptdarstellerinnen die wachsende Zuneigung zum Vorschein und lassen die immer stärker werdenden Gefühle in erfrischend ungezwungenen Liebesszenen explodieren. Intimität und Leidenschaft sind hier mit Händen regelrecht greifbar. Berührend ist zudem das freundschaftliche Band, das zwischen den beiden Protagonistinnen und der Magd Sophie entsteht. Das Trio gibt sich Halt und bildet eine verschworene Gemeinschaft gegen die Fesseln der damaligen Zeit. „Porträt einer jungen Frau in Flammen“ besticht nicht nur durch seine inhaltlichen und darstellerischen Qualitäten. In Erinnerung bleiben auch die sorgsam komponierten, statischen, manchmal wie Gemälde wirkenden Bilder der rauen, aber schönen Bretagne-Insel.