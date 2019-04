Die Band bricht ein in euren Musikhorizont und nimmt euch mit auf eine stürmische Reise voller Leidenschaft, kombiniert mit gepflegtem Rock. Macht euch bereit auf eine Welle gemischt aus Gesang, Schlagzeug, Gitarre, Bass und Orgel. Die fünf Jungs aus Heilbronn haben auf ihrer Reise seit 2014 eine DVD und ihre CD „Against the Current” produziert. High Tide steht regelmäßig auf den Bühnen in der Region, gewann mehrere Contests in Baden-Württemberg und spielte bereits auf internationalen Festivals unter anderem mit Uriah Heep und Jethro Tull. High Vocals: Alex Kühner Bass: Kevin Pfeiffer Orgel: Michael Jonda Gitarre: Ben Wormser Drums: Liroy Zimmer