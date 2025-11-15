High´n Mighty Jazz Night

Jung, begeistert und voller Lebensfreude startet die Jazz Night mit „The J.D.´s & Friends“.

Ein bunt zusammengestelltes Ensemble aus einzelnen, jazzbegeisterten Musikern, die zuvor den Jazzworkshop mit „Jazz & More Collective“ unter der Leitung von Veit Hübner und weiteren Dozenten an der Musikschule Korntal-Münchingen besucht haben.

„It don´t mean a thing if it ain´t got that swing“ - Duke Ellingtons Komposition ist das diesjährige Motto der High´n Mighty Big Band, die im zweiten Teil des Abends zu hören sein wird. Ellington erklingt in ganz unterschiedlichen Arrangements.

Ein weiteres Highlight der Jazz Night ist das Hannes Stollsteimer Interfusion Quartet – virtuose Improvisationen im Spirit des Funk, Fusion und Jazz-Rock.

Angeführt vom Stuttgarter Pianisten und Komponisten Hannes Stollsteimer, einem festen Bestandteil des erfolgreichen "Jakob Manz Projects", vereint das Quartett pulsierende Beats, eingängige Melodien mit ausdrucksstarken Improvisationen.