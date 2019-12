High Clvss by I Love Hip Hop at Amici

HIGH CLVSS by I LOVE HIP HOP. Das AMICI Stuttgart wird mal wieder in den absoluten Ausnahmezustand versetzt. Exklusive VIP Lounges, High Clvss Soundsystem und viele weitere Specials erwarten Euch am 24.01.20 in Stuttgart bei HIGH CLVSS!

Das Einzige, was ihr für den Einlass benötigt, ist eine gepflegte Abendgarderobe und Lust auf einen vielversprechenden Abend. Um einer langen Wartezeit entgegenzuwirken, bitten wir um frühes Erscheinen eurerseits.

Einlass ab 23 Uhr

Dress to impress – elegant, extravagant, stylisch

Music:

HIP HOP - RNB - OLD SCHOOL - SOUL - FUNK - NEW SCHOOL - TRAP - REGGAETON

Du möchtest eine V.I.P.-Lounge, deinen Geburtstag oder einen anderen besonderen Anlass feiern? Hier kannst du reservieren unter: 0711 2270292