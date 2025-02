High Noon - 12 Uhr mittags Filmbesprechung mit Bernhard Degen - SaRose Schulverein am Rosenstein-Gymnasium Heubach

„High Noon“ (1952, vier Oscars) gilt als Idealtypus des amerikanischen Westerns. Dabei ist der Film des österreichischen Auswanderers Fred Zinnemann zunächst einmal ein formales Meisterwerk, das in Echtzeit die Geschichte vom einsamen Kampf des von den Bürgern in der Not im Stich gelassenen Marshals Will Kane (Gary Cooper) gegen seinen Todfeind Frank Miller und dessen Gangster­bande erzählt. Bernhard Degen führt in den Film ein. Der Film ist ab 12 Jahre freigegeben. Dauer des Films 85 Min. Einführung und Nachbesprechung ca. 15 Min.