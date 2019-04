Die Welle von Stoner Bands hört einfach nicht auf!!! Und wird wahrscheinlich nie aufhören!!! Und schon wieder eine coole Band von dem berühmten Label HEAVY PSYCH SOUNDS aus Rom!!! High Reeper haben sich 2016 in Philiadelphia, PA gegründet und seitdem touren sie durch die Weltgeschichte und haben dazu zwei Alben veröffentlicht--die zweite sogar in März dieses Jahres--"Higher Reeper." Sie sind gerade wieder auf Tour i Europa und machen einen Zwischenstopp in Tübingen am 02. Mai!!! Eintritt Frei!!! Spenden an die Musiker sind erwünscht!!!