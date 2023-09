Mit Retro-Rock begeistert „High Tide“ ihre Zuhörer. Die deutsche Band mischt mit ihrer leidenschaftlich gespielten Musik die Szene auf und wird bei ihren Live-Acts gefeiert.

Die Musiker wollen zu neuen – musikalischen – Horizonten aufbrechen und überzeugen die Juroren verschiedenster Wettbewerbe und natürlich das Publikum mit ihrer Musik.

Stilgerechte Kompositionen und stimmige Arrangements werden der Band ebenso bescheinigt wie eine professionelle Bühnenpräsentation, bei der sowohl der Sänger als auch die Musiker überzeugen. Vor allem fällt immer wieder die kräftige Stimme von Frontmann Alexander Kühner auf sowie das virtuose Gitarrenspiel von Ben Wormser.

High Tide lässt sich bei ihrer Musik von den alten Rockbands inspirieren, deren Einfluss in ihrer Musik unüberhörbar ist. Dabei imitieren sie ihre Vorbilder wie Deep Purple oder Led Zeppelin nicht, sondern kreieren ihren eigenen Stil. Mit ihrem „Retro-Rock“ liegt die Band nicht verkehrt, wie die ersten Jahre beweisen.

Das Publikum steht auf klassischen Rock und die Band deshalb regelmäßig auf den Bühnen. Neben vielen Zahlreichen Konzerten in der Region, spielt High Tide auch auf Bühnen in ganz Deutschland und begeisterte 2019 das Publikum auf internationalen Touren in Belgien, Holland, Italien und in der Schweiz.

Seit 2016 hat die Band ihr Album „Against The Current“ im Gepäck. Ihr neues Album „Untameable“ erschien am 11. September 2020.