Dudelsackspieler, Trommler und teilnehmende Sportler der tradionellen Highland Games aus allen Teilen des Landes und dem Ausland und viele, viele Händler bieten alles an, was von den Inseln kommt.

Zu den Höhepunkten dieser aussergewöhnlichen Veranstaltung zählen Wettbewerbe im Baumstammweitwurf, Steinstoßen, Gewichthochwurf, Fassrollen, Stammslalom, Bogenschießen und Tauziehen. Für gute Stimmung sorgen eigens aus verschiedenen Orten angereiste Dudelsackbands, den so genannten "Pipes and Drums". Interessierte Gruppen können sich an diesem Wettkampf gerne beteiligen.