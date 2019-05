× Erweitern Highland Games

Dudelsackspieler, Trommler und teilnehmende Sportler der tradionellen Highland Games aus allen Teilen des Landes und dem Ausland und viele, viele Händler bieten alles an, was von den Inseln kommt.Zu den Höhepunkten dieser aussergewöhnlichen Veranstaltung zählen Wettbewerbe im Baumstammweitwurf, Steinstoßen, Gewichthochwurf, Fassrollen, Stammslalom, Bogenschießen und Tauziehen. Für gute Stimmung sorgen eigens aus verschiedenen Orten angereiste Dudelsackbands, den so genannten "Pipes and Drums". Interessierte Gruppen können sich an diesem Wettkampf gerne beteiligen.

"Now is the time to rise - enter the Battlefield" am Freitag Abend mit Irish Folk von "The green Shamrock".

Das "Enter the Battlefield" ist: lockeres Eintreffen im Schloßpark, schauen wer sonst noch so da ist, gegenseitiges "Beschnuppern", ein Wiedersehen mit den Kumpelinen und Kumpels vom letzten Jahr. Entspannte und gemächliche Einstimmung auf den ganzen Trubel der da so kommt. Zeit für gute Gespräche bei schöner Musik und hoffentlich tollem Wetter. Und, ganz wichtig ... keiner muss verdursten oder verhungern. Die eine oder andere Versorgungseinrichtung ... :-) ... wird geöffnet haben.

The green Shamrock werden bei uns sein und das "Enter of Battelfield" am Freitag Abend in Angelbachtal musikalisch begleiten.

Steve Reeves und Freddie McCorckey werden uns Samstag und Sonntag unter dem Tage musikalisch begleiten.

Samstag Abend 20.30 Uhr Life-Musik. "McPeake". Taking Irish music to new heights.

Musik aus Irland ist um einen neuen Höhepunkt reicher. Dieser neue Gipfel trägt den Namen McPeakeund ist in Belfast verortet. Jeder Gipfel braucht ein festes Fundament und hier ist es musikalischer Granit aus Schlagzeug und Keyboards. Zwei steil gespielte Gitarren und ab und zu Akkordeon sind das musikalische Zentralmassiv, das schnell an Höhe gewinnt, wenn virtuos gespielte Uillean Pipes, Fiddle und Whistles zum Gipfelsturm ansetzen und die markante Stimme des Sängers Paul Hughes, die weit ins Land hinein schallt?

BBC Radio ließ sich zum Prädikat „The new supergroup“ hinreißen. Das Irish Music Magazine legte nach: „Celtic Indie Pop just ripe for radio“. Wer Americana und ein wenig „Nashville Feeling“ mag, der wird an dem Songwriting des Sextettes ganz sicher seinen Gefallen finden.