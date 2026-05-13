Die originale schottische Musikshow „Highland Saga“ begibt sich „Im Dienst der Krone“ wieder auf große Tournee!

Die Highland Saga erzählt eine Geschichte von Tradition, Mystik, Liebe und Sehnsucht. Sie berührt dabei mit jedem Ton die Seele der Highlands und lässt diese auch mit eindrucksvollen Filmaufnahmen lebendig werden. Mit gefühlvollen Balladen und bekannten schottisch-irischen Folksongs wie Auld Lang Syne oder Amazing Grace erzeugen die Musiker Gänsehautmomente und lassen mit poppigen Evergreens wie Wellerman, You're My Mate oder Whisky in the Jar die fantastische Magie Schottlands erklingen. Dabei lädt die Band mit Dudelsack, Trommeln, Gitarre, Akkordeon oder Pipes das Publikum auch zum Tanzen und Mitsingen ein und verwandelt jeden Abend in ein generationsübergreifendes Ereignis. Tickets unter www.eventim.de

Veranstalter: Art Emis Entertainment GmbH, Berlin