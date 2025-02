Highlightskonzert -

Höhepunkte aus der Arbeit der Jugendmusikschule

In dieser Konzertreihe stellen wir einmal im Jahr die hohe Qualität unserer Musikschule einer breiten Öffentlichkeit vor und präsentieren herausragende Leistungen aus der Arbeit der Instrumental- und Vokalklassen in einem festlichen Rahmen.

Auf dem Programm stehen Werke aus unterschiedlichen Epochen. Schülerinnen und Schüler aller Altersgruppen musizieren in ganz verschiedenen Formationen. Auch werden unsere Teilnehmer am Wettbewerb Jugend musiziert in diesem Rahmen geehrt.