Hihnerstallbutze (Hähnchenessen)

Um den Hühnerstall das ganze Jahr über frei von Ungeziefer zu halten, wird er traditionell um die Zeit der Fastnacht gründlich geputzt.

Um an diesen noch heute erhaltenen Brauch zu erinnern, wird ein köstliches Hähnchenessen organisiert. Exklusiv für diese Veranstaltung wird der geschichtsträchtige Deutsche Kaiser in Waldangelloch rausgeputzt und öffnet seine Tore. Angeboten wird Hähnchen mit Pommes so wie ein vegetarisches Gericht. Neben Fassbier, Wein aus der Region und leckeren Getränken wird eine urige Atmosphäre im alten deutschen Wirtshausstil geschaffen, die an eine längst vergangene Zeit erinnert.