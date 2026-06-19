HILARY HAHN & OMER MEIR WELLBER

Ein Abend voll barocker Magie und klassischer Brillanz: Zu nichts Geringerem laden Hilary Hahn, die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen und Omer Meir Wellber bei ihrem gemeinsamen Konzert in Ludwigsburg ein.

Dabei steht die grandiose Geigerin aus den USA nicht nur mit Mozarts anspruchsvollem fünften Violinkonzert als Solistin auf der Bühne, sondern teilt sich diese Rolle in Aziza Sadikovas Stück mit dem Dirigenten des Abends: Omer Meir Wellber tritt im Doppelkonzert »Labyrinthe du Temps« als Akkordeonist auf. »Mithilfe zeitgenössischer Klangwelten« schaut das Stück von 2023 »in eine Welt barocker Magie und Eleganz«, wie die usbekisch-deutsche Komponistin Sadikova es beschreibt. Die beiden Solist*innen und das Orchester lassen »den Klang dieser Stimmen, das Rascheln von Kleidern und Samtanzügen, den Klang von Emotionen« lebendig werden. Bevor jene Magie entfesselt wird, eröffnet Mozarts Ouvertüre zur Oper »Don Giovanni« das Konzert mit seiner charakteristischen Mischung aus Witz, Dramatik und Euphorie. Innerhalb weniger Stunden soll das Wiener Wunderkind die Ouvertüre erst am Vortag der Premiere fertiggestellt haben. Auch Weltstar Hilary Hahn galt in jungen Jahren als Wunderkind – mit ihrer unerschütterlichen Präzision, atemberaubenden Ausdruckskraft und ihren irisierenden Klangfacetten gehört sie seit Jahrzehnten zu den größten Geiger*innen am Streicherhimmel. Wer kann diese hochkarätige Einladung schon ausschlagen?