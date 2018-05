Hildegard von Bingen und die grüne Apotheke

Hildegard von Bingen hat vor mehr als 850 Jahren das Wissen aus der griechischen und lateinischen Tradition gesammelt. Ihre Vorstellung beruhte darauf, dass Einheit und Ganzheit der Natur und des Menschen die Behandlung von Krankheiten fördern können. Die Nutzung der Pflanzen als Heilmittel war daher bei ihr eingebettet in die Behandlung der Seele, des Leibes und der Sinne. Die besondere Leistung Hildegards lässt sich ermessen, wenn man die Bedingungen des Mittelalters in Betracht zieht. Dr. Helmut Dalitz, wissenschaftlicher Leiter der Hohenheimer Gärten, führt ein in das Werk Hildegards ein und erläutert ihre Philosophie.

Eintritt frei