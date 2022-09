Meet the Author

Erzählperformance.

Der Roman unternimmt eine große Lebensreise, auf der man die Hauptfigur Hannah Arendt auf faszinierend neue Weise kennen lernt: als Frau und Freundin, als Liebende und dichterische Denkerin, als Journalistin am Prozess gegen Adolf Eichmann in Jerusalem. Ihr Buch darüber löste eine Kontroverse aus, die sie ins grelle Licht der Öffentlichkeit zerrte und einen Preis forderte, über den sie nie gesprochen hat. Auch davon erzählt Hildegard Kellers Roman. Die Autorin liest vor, untermalt mit Musik und Bildern, erzählt und spricht mit dem Publikum.

Hildegard E. Keller ist Germanistin und Hispanistin. Sie war lange als Literaturkritikerin im Fernsehen zu sehen, war von 2008 bis 2017 Full Professor an der Indiana University in Bloomington, USA, und lehrt heute Multimedia-Storytelling an der Universität Zürich. Seit 2019 konzentriert sie sich auf ihr eigenes künstlerisches Werk (Roman, Dokumentarfilm) und ist Verlegerin der Edition Maulhelden. Was wir scheinen ist ihr erster Roman (Eichborn 2021).

In deutscher Sprache

Ort: d.a.i. Saal

Eintritt: 6 €, ermäßigt 3 €, d.a.i.-Mitglieder frei

In Kooperation mit der Abteilung Internationale Literaturen des Deutschen Seminars, Universität Tübingen