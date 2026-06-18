Hildegard Knef - Lieder und Leben eines Weltstars - Premiere

Ein biografischer Liederabend mit Antje Rietz & Band

„Für mich soll´s rote Rosen regnen“, „Eins und eins“ oder „Ich brauch Tapetenwechsel“ sind Chansons, die man nicht vergisst. Hildegard Knef war alles: früher Filmstar, herausragende Sängerin sowie Bestsellerautorin. Mit ihrer Autobiographie „Der geschenkte Gaul“ stürmte sie die Bestsellerlisten wie ihre Lieder die Hitparaden erklommen.

Antje Rietz ist selbst eine Ausnahmekünstlerin. Zuletzt begeisterte sie unser Publikum mit dem Caterina-Valente-Abend „Musik liegt in der Luft.“ Als singende Schauspielerin war sie als Marlene Dietrich und Hildegard Knef zu erleben – nun widmet sie der Knef einen ganzen Liederabend!

Gemeinsam mit ihrer exzellenten Liveband präsentiert Antje Rietz ihr neues Programm „Hildegard Knef – Lieder und Leben eines Weltstars“ exklusiv in der Komödie im Marquardt.