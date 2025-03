Vortrag mit Dr. Dirk Herold, Oberarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim, am Dienstag, 15. April um 19:30 Uhr im Kurhaus - Kursaal.

Die menschlichen Gelenke sind im Alltag hohen Belastungen ausgesetzt, sei es durch Bewegung, Sport oder altersbedingtem Verschleiß. Schmerzen und Einschränkungen der Mobilität sind häufige Folgen, die die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen können. Während konservative Behandlungen wie Physiotherapie, Schmerzmedikation oder orthopädische Hilfsmittel oft Linderung verschaffen, ist in fortgeschrittenen Stadien ein Gelenkersatz eine bewährte Methode, um die Beweglichkeit wiederherzustellen und den Patienten ein schmerzfreies Leben zu ermöglichen.

In den letzten Jahren hat sich die Endoprothetik erheblich weiterentwickelt – sowohl in der Operationsmethode als auch in der Vorbereitung und Nachbehandlung.

Ein wichtiger Bestandteil moderner Behandlungskonzepte ist die sogenannte „Prehabilitation“.

Auch die Entwicklung neuer Implantate trägt maßgeblich zur verbesserten Patientenversorgung bei. Moderne Prothesenmodelle sind so konzipiert, dass sie in der Regel eine sofortige Belastung des operierten Gelenks ermöglichen, was die Mobilisation beschleunigt und den Heilungsprozess unterstützt.

Über diese und weitere Entwicklungen geht Dr. Dirk Herold in seinem Vortrag ein.

Neben den innovativen Operationsmethoden und Implantaten sind auch die umfassenden Sicherheits- und Qualitätsmaßnahmen ein Bestandteil des Vortrags, die das Caritas-Krankenhaus ergreift, um Infektionen zu vermeiden und optimale Behandlungsergebnisse zu erzielen.

Der Vortrag „Hilfe bei Gelenkschmerzen - Moderner Gelenkersatz für Knie und Hüfte“ findet in der Reihe „Aktuelles aus der Medizin“ statt und wird vom Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness in Koopertion mit dem Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim organisiert.

Veranstaltungsbeginn:

19:30 Uhr

Veranstaltungsort:

Kurhaus - Kleiner Kursaal

Referent:

Dr. Dirk Herold, Oberartz der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim