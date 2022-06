Hilfe - bei mir piept´s! Umgang mit Tinnitus

Oft passiert es ganz schnell: Sie wachen auf oder hatten stressige Tage und haben plötzlich so ein eigenartiges Pfeifen im Ohr. Was können Sie dagegen tun? Was schafft Abhilfe? Gibt es Tinnitussi? Vielleicht kennen Sie auch folgende Aussage: "das ist jetzt halt so" und es fällt Ihnen schwer, das anzunehmen? Frau Daniela Feit zeigt Ihnen an diesem Abend, woher das Ohrgeräusch kommen kann, welche Aspekte eine wesentliche Rolle spielen und was Sie konkret tun können, um Ihrem Ohrgeräusch auf die Schliche zu kommen. Wir geben Ihrem Tinnitus an diesem Abend ein Gesicht.