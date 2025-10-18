Hilfe! Der Homolu kommt!

Bedroht durch den bösen Homolu schließen sich fünf verschiedene Tiere, darunter Fressfeinde, zu einem Freundschaftsbund zusammen, um sich gegenseitig beizustehen.

So lernen die Tiere, einander zu vertrauen und wertzuschätzen, denn jede und jeder bereichert die Gemeinschaft auf eigene Weise. Dank des Zusammenhalts gelingt es ihnen am Ende, sich endgültig aus der Gefahr zu befreien.

Ausführende: Kinder- und Jugendchöre der Evangelischen Singschule Heilbronn und Instrumentalensemble unter der Leitung von Judith Wiesebrock. Sprecher: Udo Grunwald, Regie: Hannes Michl, Korrepetition: KMD Stefan Skobowsky, Kunsterzieherin: Brigitte Friebel. Mit Bildern von Heilbronner Schüler*innen, Nord- und Südstadtkids.

Kompositionsauftrag des Förderkreises für Neue Musik Heilbonn. Gefördert von der Kulturstiftung der Kreissparkasse Heilbronn, der Stadt Heilbronn, dem Land Baden-Württemberg, dem Förderkreis für Neue Musik Heilbronn, der Musik an der Kilianskirche Heilbronn, dem Förderverein der Evangelischen Singschule.

Aufführungsrechte: Boosey & Hawkes · Bote & Bock GmbH, Berlin

Weitere Infos auf neue-musik-heilbronn.de/programm-2025