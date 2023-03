Hilfe, die Blase brennt! - Was tun bei Blasenentzündung?

Eine Blasenentzündung ist nicht nur äußerst schmerzhaft, sie ist auch sehr unangenehm. Doch wie kommt es dazu, welche Unterschiede macht man und gibt es Wege einer solchen Infektion vorzubeugen?

In der Vortragsreihe „Arzt im Gespräch“ wird am Dienstag, 4. April 2023 um 19:30 Uhr im Kurhaus – Kursaal Dr. David Brix, niedergelassener Facharzt für Urologie in Bad Mergentheim, zu diesem Thema referieren.

Eine Blasenentzündung ist eine Infektion der Harnblase, die in den meisten Fällen durch Bakterien, selten auch durch Viren oder Pilze, verursacht wird. Je nach Ursache wird dabei zwischen einer bakteriellen und einer abakteriellen Zystitis (Blasenentzündung) unterschieden. Die Erreger gelangen meist von außen über die Harnröhre in die Harnblase und führen dort zu einer Entzündung der Schleimhaut oder der gesamten Blasenwand, die typischerweise mit ständigem Harndrang, einem Brennen beim Wasserlassen und krampfartigen Schmerzen im Unterbauch einhergeht.

Betroffen sind meist Frauen. Aber auch Männer können darunter leiden. Die Erkrankung von Kindern ist selten und erfordert oft eine weitere Abklärung.

Eine Blasenentzündung kann entweder akut auftreten oder chronisch werden und dann immer wiederkehren. Zudem lässt sich je nach Verlauf zwischen einer unkomplizierten und einer komplizierten Zystitis unterscheiden. Bleibt die Infektion auf die Harnblase beschränkt, spricht man von einer unkomplizierten Blasenentzündung. Breitet sich die Infektion auf die oberen Harnwege aus, handelt es sich um eine komplizierte Zystitis.

Dr. Brix wird in seinem Vortag über die klassischen Therapien mit Antibiotika informieren, aber auch alternative Therapieformen mit pflanzlichen Wirkstoffen erläutern und auch auf vorbeugende Maßnahmen eingehen, mit denen Infekte verhindert werden können.

Die Veranstaltungsreihe „Arzt im Gespräch“ wird vom Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness in Kooperation mit dem Verein für Gesundheitsbildung „Bad Mergentheimer Modell“ e.V. organisiert. Der Eintritt ist für Inhaber der Kur- und Gästekarte/Jahres-Einwohnerkarte frei.

