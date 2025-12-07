Hilfe, die Herdmanns kommen!

Weihnachtsklassiker für die ganze Familie.

Frei nach dem Buch von B. Robinson

Der ganze Stadtteil ist sich einig: Die Herdmann-Kinder waren die schlimmsten Kinder aller Zeiten. Sie logen und klauten, rauchten Zigarren (sogar die Mädchen) und erzählten schmutzige Witze. Sie schlugen kleine Kinder, fluchten auf ihre Lehrer, missbrauchten den Namen des Herrn und setzten den alten verfallenen Geräteschuppen von Fred Schumacher in Brand. Sie waren wirklich so rundherum schrecklich, dass man kaum glauben konnte, dass es sie wirklich gab: Ralf Herdmann, Eugenia Herdmann, Leopold Herdmann, Klaus Herdmann, Olli Herdmann und Hedwig Herdmann.

Jetzt haben sie es sogar geschafft, sämtliche Hauptrollen in einem Krippenspiel zu bekommen, das zu Weihnachten aufgeführt werden soll. Natürlich erwartet jeder das schlimmste Krippenspiel aller Zeiten ...