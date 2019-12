Hilfsbereit zur Heiterkeit, Martina Spröhnle & Tanja Landes

Ob als selbstüberzogene Frau Rosenblum, als tollpatschiges Fräulein Otterle oder als unerschrocken komisches Duo Cordula und Rosi, präsentieren Martina Spröhnle und Tanja Landes dem Publikum allerlei Tipps für mehr Heiterkeit im Leben. Während die um Professionalität bemühte Frau Rosenblum in ihrem Vortrag „Erfolg durch Misserfolg“ an den Missgeschicken ihrer schwäbischen Assistentin Fräulein Otterle scheitert, veranschaulichen die selbst ernannten Heiterkeitstrainierinnen Cordula und Rosi auf praktisch ulkige Weise, wie man Stress reduziert, Ängste überwindet und Potenziale freisetzt. Life-Coaching der humorvollen Art, bei dem die Zuschauer am Ende nicht nur mit Lachmuskelkater nach Hause gehen, sondern auch mit der ein oder anderen Botschaft, die mehr Wahrheit beinhaltet, als all die skurrilen Darbietungen vermuten lassen.