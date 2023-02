Hillibilly rettet den Wald – Lesung mit Musik

Hillibilly ist ein Zwerg, ein sehr kleiner Zwerg. Als er eines Tages von seinem Baumhaus purzelt, landet er genau auf dem Rücken der Hündin Citta, die zufällig vorbeiläuft. Die beiden werden Freunde und Hillibilly lebt von nun an vergnügt auf dem Rücken der Hundedame. Eines Tages beim Waldspaziergang treffen sie auf außergewöhnliche Füchse, die geheimnisvolle Sätze zu ihnen sagen und um Hilfe bitten. Als die beiden herausfinden, warum die Tiere des Waldes dringend Hilfe brauchen, sind sie schon mitten in einem großen Abenteuer. Kann ein kleiner Zwerg einen ganzen Wald retten? Und ist er wirklich der einzige Zwerg? Dazu gibt es Kinderlieder, erfrischend anders, von einem Liedermacher und Autor, den die Kinder in seinem verrückten Auftreten schon wegen seiner endlos langen Haare lieben werden. Die lustigen Texte, die phantasievollen Mitmachlieder und die liebenswert-chaotische Art des Künstlers sorgen für ein mitreißendes Erlebnis für die ganze Familie. Dauer: ca. 45 Minuten (musikalische Zugabe möglich)