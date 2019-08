Nachdem sie Eminem im Februar 2019 in Australien und Neuseeland begleitet haben, kehren Hilltop Hoods, auf die hiesigen Bühnen zurück und kündigen gleich sieben neue Shows in Stuttgart, Frankfurt, Hamburg, Berlin, München, Leipzig und Köln an. Die Rap-Crew aus Adelaide ist eine der erfolgreichsten Bands Australiens.

Die Alben von MC Pressure, MC Suffa and DJ Debris sind mehrfach mit Platin augezeichnet worden und zeugen von ihrer Bedeutung für die australische Hip-Hop Szene und über die Grenzen hinaus. Anfang 2019 erschien ihr neues Album „The Great Expanse“, das erneut ohne Umwege die australischen Charts eroberte.