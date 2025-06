Zwei Jahre nach ihrer letzten Welttournee kehren HILLTOP HOODS auf die Bühne zurück: Am 12. August beehren die australischen Hip-Hop-Legenden das Stuttgarter Im Wizemann mit einer fulminanten Show.

Der Erfolg von HILLTOP HOODS in ihrem Heimatland Australien ist riesig: Zehn ARIA-Awards, sechs #1-Alben, drei Jahre in Folge in der Top drei der meistgestreamten Künstler:innen auf Spotify, ausverkaufte Arena-Tourneen und über 60 Platinauszeichnungen sprechen für sich. Ihren Legenden-Status festigten sie nicht zuletzt mit einer Support-Tour für Eminem 2019, einer Welttournee vor über 100.000 Zuschauer:innen und Auftritten bei renommierten Festivals wie Glastonbury, T in the Park, Splash und Openair Frauenfeld. Anfang Februar 2025 veröffentlichten MC Pressure, MC Suffa and DJ Debris ihre neue Single „The Gift‘‘, die einen ersten Einblick in ihr neuntes Studioalbum bietet. Dieses soll noch im gleichen Jahr erscheinen.