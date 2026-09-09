Hillu´s Herzdropfa erzählen und zeigen in diesem Programm neue Geschichten und Begebenheiten von dr Alb ra! Das Comedy-Duo lässt nicht zu, dass die Feinheiten der schwäbischen Mundart in unserer Sprachkultur untergehen!

Medala (Macken, Eigenschaften, Gewohnheiten ) von Leit wia Du ond I

Wo’s menschelet do geits au Medala! Diese Medala hat Hillu Stoll unter ihren Mitmenschen gesammelt und aufgeschrieben. Jeder hot so seine Medala! A reachter Schwob hot Medala soscht schtemmt bei damm ebbes it!

Hillu´s Herzdropfa sind lebensbejahende und zuversichtliche Albschwoba und sich einig: Ois isch gwies, a Aggr isch koi Wies.