Interkulturelle Woche 2023

Die Aktion „Stadt-Land-Spielt!“ macht's vor. Spielend für Toleranz - so lautet das Motto eines Spiele-Events, das im Rahmen der Interkulturellen Wochen in Nördlingen stattfindet.

An einer Vielzahl von Standorten in ganz Deutschland kommen Besucher jeglicher Altersklassen zusammen, um gemeinsam spielerisch den Tag zu verbringen – so verbindet die Aktion „Stadt-Land-Spielt!“ bereits seit dem Jahr 2013 Menschen über Generationen, Herkunft und soziale Grenzen hinweg. Dank der Unterstützung zahlreicher Partner-Verlage dürfen sich alle Besucher auf ein vielseitiges Spieleangebot für verschiedene Altersgruppen freuen.

Am Samstag, den 16.09.2023 stehen im Gemeindezentrum der Landeskirchlichen Gemeinschaft Nördlingen, Kerschensteinerstraße 1 von 14 – 22 Uhr zahlreiche aktuelle Brett- und Kartenspiele für jüngere Kinder und Familien bereit. Aber auch anspruchsvollere Spiele für ältere Kinder und Erwachsene können ausprobiert werden. Besucher, die während der Veranstaltung drei Spiele (Autsch, 1000km und Schwarmlichter) gespielt haben, nehmen mit ihrer Rallyekarte an einer Verlosung teil. Dank Spiele-Erklärer kann sofort losgespielt werden – bei gutem Wetter gerne auch draußen. Der Eintritt ist kostenlos und es werden Getränke und Snacks angeboten.