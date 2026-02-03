Hillu's Herzdropfa - "Ächde Älbler"

Bekannt aus Funk und Fernsehen touren Hiltrud Stoll und Franz Auber mit ihrem neuen Programm "Ächde Älbler" durch´s Ländle.

Ächde Älbler leabet gaaanz näh am Hemml! Für Hillus Herzdropfa gilt die einfache Formel von Thaddäus Troll: „Schwabe ist, wer schwäbisch spricht“. Unser Schwobaländle ist keines der Bundesländer, das von Politikern festgelegt wurde, vielmehr ist es ein „Kulturraum“, ein Gebiet, in dem Menschen eine gemeinsame Kultur teilen:

*Dazu gehört die schwäbische Sparsamkeit: S‘ Salz von dr Brezel reiba, dass dr Bsuach koin Durscht griagt!

*Und natürlich Spätzla: Kässchbätzla, Krautschbätzla, Leisa mit Schbätzla, Kartofflschbätzla, Schbätzla mit Sooooß...

Was sonst noch zu einem ächden Älbler gehört, erfahren Sie in diesem Programm! Hillus Herzdropfa (selber waschächde Älbler) wissen alles über diese Highländer ond was sonscht no auf dr Alb romschbrengt! Dialekt schwätza ist bei ihnen Ehrensache! Ein kleiner Auszug aus ihrem Albschwaben Dialekt: Zirengga? Schdriggjäggle? Aurawai? Soidawieschd?