Hillus Herzdropfa - Ächde Älbler

„Ächde Älbler“ leabet gaaanz näh am Hemml!

Für Hillus Herzdropfa gilt die Formel von Thaddäus Troll: „Schwabe ist wer schwäbisch spricht“.

Das Schwobaländle ist ein „Kulturraum“, ein Gebiet in dem Menschen eine gemeinsame Kultur teilen. Dazu gehören die schwäbische Sparsamkeit und die Leibspeise, die Spätzla: „ Kässchbätzla, Krautschbätzla, Leisa mit Schbätzla, Kartofflschbätzla, Schbätzla mit Sooooß … Maultaschen sind Pflicht auf jedem schwäbischen Menüplan, dazu ein Gläschen Most: „Ein guter Most heilt jeden Schmerz, er ist des Schwaben Perle. Der Wein erfreut des Menschen Herz, d’r Moscht da ganza Kerle!“

Was sonst noch zu einem ächden Älbler gehört, erfahren Sie in diesem Programm!

Hillus Herzdropfa wissen alles über diese Highländer! Dialekt schwätza ist Ehrensache bei Hillus Herzdropfa, sie feiern den Albschwaben-Dialekt:Zirengga? Schdriggjäggle? Aurawai? Soidawieschd?

Wer hier nichts verstanden hat, dem hilft vielleicht ein Abendkurs bei den Herzdropfa, mit Übersetzer.