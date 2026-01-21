Hillus Herzdropfa - Dr´ normale Wahnsinn!

bis

Stadthalle Kirchheim Teck Stuttgarter Straße 2, 73230 Kirchheim unter Teck

Hillu’s Herzdropfa erzählen und zeigen in diesem Programm Geschichten und Begebenheiten Von dr Alb ra!

Hillu’s Herzdropfa lassen nicht zu, dass die Feinheiten der schwäbischen Mundart in unserer Sprachkultur untergehen!Wo’s menschelet do geits au Medala!

Diese Medala hat Hillu Stoll unter ihren Mitmenschen gesammelt und aufgeschrieben.

Jeder hot so seine Medala!

A reachter Schwob hot Medala soscht schtemmt bei damm ebbes it!

Hillus Herzdropfa sind lebensbejahenden und zuversichtliche Albschwoba.

Hillu’s Herzdropfa sind sich einig: Ois isch gwies, a Aggr isch koi Wies.

Info

Stadthalle Kirchheim/Teck
Stadthalle Kirchheim Teck Stuttgarter Straße 2, 73230 Kirchheim unter Teck
Theater & Bühne
bis
Google Kalender - Hillus Herzdropfa - Dr´ normale Wahnsinn! - 2026-02-28 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Hillus Herzdropfa - Dr´ normale Wahnsinn! - 2026-02-28 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Hillus Herzdropfa - Dr´ normale Wahnsinn! - 2026-02-28 20:00:00 Outlook iCalendar - Hillus Herzdropfa - Dr´ normale Wahnsinn! - 2026-02-28 20:00:00 ical

Tags