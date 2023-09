Pepinos Abenteuerreise in den Dschungel der Gefühle

Ein Clownsstück der Gruppe Q-Rage mit einer sprechenden Puppe, die mit den Kindern interagiert.

Das Motto lautet:

Jede*r von uns hat Stärken und wenn mal was schief geht, dann ist es gut darüber zu sprechen...

Pepino geht total gerne in den Kindergarten bzw. in die 1. Klasse. Er hat einen besten Freund, Salto, mit dem er unglaublich gerne Autorennen spielt. Pepino ist in der Regel fröhlich. Doch eines Tages klappt es nicht, was er machen wollte: seiner Mutter ein Schiffchen basteln und schenken. Deswegen ist er total frustriert und zieht sich zurück. Er schafft es nicht darüber zu reden, warum er so traurig ist. Weder seine Mutter noch sein bester Freund verstehen, was mit Pepino los ist. Zum Glück schafft es Polle, die sprechende Puppe, Pepino mit Unterstützung des Publikums zu helfen.

Schließlich erkennt Pepino, wie gut es tut über das zu reden, was ihn bedrückt und dass er doch viele Talente hat...