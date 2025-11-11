Hillu’s Herzdropfa erzählen und zeigen in diesem Programm Geschichten und Begebenheiten Von dr Alb ra!

Hillu’s Herzdropfa lassen nicht zu, dass die Feinheiten der schwäbischen Mundart in unserer Sprachkultur untergehen!

Medala (Macken, Eigenschaften, Gewohnheiten ) von Leit wia Du ond I. Wo’s menschelet do geits au Medala!

Diese Medala hat Hillu Stoll unter ihren Mitmenschen gesammelt und aufgeschrieben.

Jeder hot so seine Medala !

A reachter Schwob hot Medala soscht schtemmt bei damm ebbes it!

Hillus Herzdropfa sind lebensbejahenden und zuversichtliche Albschwoba .

Hillu’s Herzdropfa sind sich einig: Ois isch gwies, a Aggr isch koi Wies