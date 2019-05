Hillus Herzdropfa

Keine Kulisse und nur weni­ge Requisiten benötigen die beiden Profi-Comediens für ihr etwa 2,5 stündiges Programm. Selbst die Pausen zwischen den einzelnen Programmpunkten werden in Eigenregie mit überleitenden lustigen Liedern, Gedichten & witzigen Geschichten gefüllt. Spontanität, trockener Hu­mor, sanfte Ironie in gespielten Alltagsszenen, gepaart mit passender, zum Teil uriger Kostümauswahl, genialer Mimik und herrlichem Sprachgefühl in authentischem Alb­ Schwäbisch: Auf das alles können Sie sich am 1. Juni 2019 auf dem Rammerthof freuen.