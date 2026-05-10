Hillus Herztropfen und die Donau4Musikanten

Es wird schwäbisch, es wird musikalisch, es wird urkomisch! Unterbauers Besenstadl freut sich auf einen ganz besonderen Abend: Die landesweit aus Funk und Fernsehen bekannten Hillus Herztropfen machen Halt in Waldhausen – und bringen schwäbischen Charme, bissigen Humor und jede Menge Lachtränen mit.

Mit dabei: Die urige Wirtshausmusi Donau4Musikanten, die für den perfekten musikalischen Rahmen sorgen. Freut euch auf das einzigartige Motto: „Schwäbische Comedy trifft Wirtshausmusi“ – ein Abend voller Stimmung, Witz und guter Laune.