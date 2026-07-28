Hilsbacher Kerwe mit Straßenfest

Diverse Ortsvereine bieten in zahlreichen Festzelten und in der Mehrzweckhalle ein umfangreiches Angebot an Speisen und Getränken sowie ein Unterhaltungs- und Ausstellungsprogramm an.

Am Samstag gibt es Livemusik vor der Festhalle, Discoparty und Barbetrieb an verschiedenen Standorten.

Sonntags gibt es Unterhaltungsmusik durch Gastkapellen, Tanzauftritte der Gardetanzgruppen, Bücherflohmarkt und Ausstellungen. An beiden Festtagen ist ein Schaustellerbetrieb mit Kinderfahrgeschäft, Süßwaren- und Losstand vor Ort.