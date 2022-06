Eine Beethoven-RAPsody aus der JVA

Der Countdown läuft. Im Juli 2022 feiert HIMMEL ÜBER ADESLHEIM seine Premiere! Gemeinsam mit dem Stuttgarter Kammerorchester erschaffen jugendliche Insassen der JVA eine Collage, mit der sie zeigen können, was in ihnen steckt. Inspirierendes Vorbild ist Rapper Afrob, der mit den JVA-Jugendlichen in direktem Austausch und später auch auf der Bühne steht. Der Wortakrobat Danny Fresh leitet sie in Workshops an, aus ihren persönlichen Geschichten handfeste und lebensechte Verse zu texten, Mitglieder des Orchesters machen sie mit Klassik von Beethoven vertraut, der Beat-Boxer Pheel erfindet mit ihnen eigene Human Beats zu ihren Raps und Viktoriia Vitrenko studiert mit ihnen Beethoven-Lieder ein, die mit Rap und Songs zu etwas Neuem verwoben werden. Das SKO spielt Ouvertüre, Zwischenspiele und Begleitung. Mit dieser Collage begeben sich Jugendliche und Profi-Künstler auf kreatives Neuland und treten am Ende als gleichberechtigte Partner vor das Publikum. Was hinter dicken Mauern innerhalb von mehreren Monaten aus Rap und Klassik entsteht, entfaltet als „Himmel über Adelsheim“ auf der Bühne seine geballte Energie.

Jugendliche der Justizvollzugsanstalt Adelsheim

Vokalensemble der Musikschule Mockmühl

Afrob . Rap

Danny Fresh und Pheel . Workshops Freestyle-Rap und Human Beatbox

Nina Kurzeja . Regie

Viktoriia Vitrenko . Musikalische Leitung

In Kooperation mit der HMDK Stuttgart