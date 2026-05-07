Himmel, Erde, Klang - Chormusik aus Skandinavien, Großbritannien und Deutschland

Die evangelische Bezirkskantorei Sinsheim lädt zu einem sommerlichen Chorkonzert unter dem Titel „Himmel, Erde, Klang“ ein.

Unter der Leitung von Salome Hölzle erklingen Werke verschiedener europäischer Komponisten, darunter Mendelssohn-Bartholdy, Rheinberger und Rutter sowie Gjeilo, Nyberg und Olsson. Die Musik widmet sich Themen aus Natur, Schöpfung, Segen und Vertrauen und lässt unterschiedliche Texte aus Bibel, Gedichten und Liedern in vielfältigen Klangfarben lebendig werden – darunter auch Psalm 23. Das Programm umfasst sowohl a-cappella-Werke als auch Stücke mit Klavierbegleitung. Am Klavier begleitet Miriam Schulze.