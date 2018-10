Himmelsfenster. Rumänische Hinterglasikonen aus Siebenbürgen - Finissage

Am Freitag, 26. Oktober 2018, findet um 18 Uhr im Siebenbürgischen Museum Gundels­heim die Vernissage der Sonderausstellung „Himmelsfenster. Rumänische Hinterglasikonen aus Siebenbürgen“ statt.

Hierzu laden wir Sie herzlich ein! Im Anschluss an die Eröffnungsfeier besteht die Möglichkeit zu ei­nem Rundgang durch die Ausstellung und zu einem Pressegespräch mit Kurator Dr. Markus Lörz.

Im durch ethnische wie konfessionelle Vielfalt geprägten Siebenbürgen entstand ein einzigartiger Ausdruck orthodoxer Volksfrömmigkeit – die Hinterglasikonen. Siebenbürgen war ab dem 18. Jh. die erste Kulturland­schaft, in der Ikonen nach den Regeln der ostkirchlichen Tradition in der Form westlicher Hinterglasbilder hergestellt wurden. Somit verschmolzen hier byzantinische und lateinische Traditionen des Andachtsbilds auf einzigartige Weise. Die rumänischen Hinterglasikonen Siebenbürgens sind als Zeugnisse echter Volkskunst gleichsam Fenster in eine andere, himmlische Wirklichkeit, die in ihren Motiven und ihrer Farbenpracht Lebensfreude und tief­ empfundene Frömmigkeit vereinen. Als Vorschau auf unser neues Schaudepot zur Glassammlung widmet sich die Sonderausstellung „Himmelsfenster“ nochmals eingehend unserem reichen Sammlungsbestand.

Zur Ausstellung werden Führungen und Workshops angeboten. Sie wird gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien.