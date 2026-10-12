Himmelswelten - Bilder und Skulpturen von Elke Gaertner

Seit mehr als 30 Jahren arbeitet Elke Gaertner sowohl im malerischen als auch im keramischen Bereich.

In ihren farbenstarken und ausdrucksvollen Bildern und Skulpturen setzt sie sich mit Themen zwischen Himmel und Erde auseinander und nähert sich dem Motiv des Engels auf vielfältige Weise – modern, berührend und zugleich spirituell. Ihre Werke zeigen Engel als Begleiter, Lichtgestalten und Zeichen der Hoffnung. Mal kraftvoll und leuchtend, mal still und zurückhaltend laden sie zum Innehalten und Verweilen ein.