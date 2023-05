Himmlische Gedichte aus dem Automaten

Von Sternenstaub und Silberlicht, Sonnenglanz und Erdenluft. Sonne, Mond und Sterne sind seit Jahrhunderten immer wieder Gegenstand und Motiv lyrischer Texte. Am Internationalen Museumstag eröffnet das Deutsche Literaturarchiv Marbach den Lyrikautomaten am Marbacher Bahnhof neu und überrascht ab diesem Tag mit kleinen poetischen Texten, die ganz im Zeichen unserer Himmelskörper stehen. Senden Sie bis zum 28. Februar 2023 Ihr Lieblings-Sonne-Mond-und-Sterne-Gedicht an museum@dla-marbach.de, und es wird Teil des literarischen Parcours durch Marbach.