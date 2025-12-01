Erleben Sie ein Klassik-Highlight der besonderen Art: Die Himmlische Nacht der Tenöre ist eine der ganz wenigen Tourproduktionen in Deutschland, bei der auf technische Verstärkung verzichtet wird.

Hier stehen nur die Stimmen der drei herausragenden Opernsänger im Mittelpunkt pure Kraft und emotionale Tiefe, ungeschminkt und unverfälscht.

Seit 16 Jahren entfachen die Sänger mit ihrer Leidenschaft für Musik wahre Begeisterungsstürme bei Zuschauern aller Altersgruppen. Das außergewöhnliche Konzert vereint die beeindruckende akustische Kraft der drei Tenöre mit der exquisiten Begleitung eines Streichensembles alles ohne Mikrofone oder technische Verstärkung. Das Ergebnis ist ein atemberaubendes Hörerlebnis, bei dem die Stimme in ihrer reinsten Form spürbar wird.