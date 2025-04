HIMMLISCHE NATUR – GAECHINGER CANTOREY

Jean-Féry Rebel

Les Éléments

Carl Philipp Emanuel Bach

Klopstocks Morgengesang am Schöpfungsfeste Wq 239

Georg Philipp Telemann

Die Tageszeiten TVWV 20:39

Elisabeth Breuer & Natasha Schnur Sopran

Ulrike Malotta Alt

Julian Habermann Tenor

Johannes Kammler Bass

Gaechinger Cantorey

Hans-Christoph Rademann Dirigent

Die Schönheit der Natur und die sich darin offenbarende Größe Gottes waren ein wiederkehrendes Thema in der Literatur des 18. Jahrhunderts. Auch die Musik befasste sich damit. Schon lange vor Haydns »Schöpfung« hat Jean-Féry Rebel, Schüler von Jean-Baptiste Lully und Musiker am Hof des französischen Königs Louis XV., das Malerische und die Poesie der Klangfarben für die Instrumentalmusik entdeckt. Seine Sinfonie »Les Éléments« ist eine von Tonmalerei durchdrungene Ballettsuite. Carl Philipp Emanuel Bachs Kantate »Klopstocks Morgengesang am Schöpfungsfeste« verwendet ganz im Sinne der Aufklärung das Naturschauspiel des Sonnenaufgangs als Gleichnis für die Auferstehung. Vom Morgen bis in die Nacht führen die stimmungsvollen Klangbilder von Georg Philipp Telemanns Zyklus »Die Tageszeiten«.

Hans-Christoph Rademann, die Gaechinger Cantorey und ein ausgezeichnetes Solistenensemble präsentieren musikalische Kostbarkeiten von ausgesuchter Rarität, die man so gut wie nie in den Konzertprogrammen findet – drei geniale Spätwerke, drei innovative Komponisten, drei Visionen von der Erschaffung der Welt.