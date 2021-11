Himmlische Strolche-Kinderoper

Eine bezaubernde musikalische und emotional berührende Geschichte über ungeborenes Leben mit bekannten klassischen Melodien und frechen neuen Texten

Drei junge Strolche gelangen in den Himmel. Wie sind sie hier hergekommen? Was sollen sie hier? Und warum hat es gerade sie drei getroffen? Zwei erwachsene Engel, die gelassen auf ihren Wolken sitzen, sind ihnen bei der Beantwortung dieser für sie wichtigen Fragen keine Hilfe. Engel Cherubim spielt seelenruhig Harfe, Engel Ariel Querflöte. Sofort nehmen die Strolche an, dass auch sie fortan als brave Hilfsengel schön vor sich hin musizieren müssen …

Kurz probieren sie es wirklich. Doch schnell wird ihnen klar, dass dies unmöglich ihr Schicksal sein kann. Schließlich wollen sie noch etwas erleben und nicht die nächsten hundert Jahre brav auf ihren Wölkchen sitzen und ein engelhaftes Dasein fristen. Also begeben sie sich auf Entdeckungsreise und erkunden nach und nach ihre Umgebung und sich selbst. Mit der Zeit stellt sich heraus, dass unsere drei „Helden“ tatsächlich noch viel zu entdecken haben: Sie sind noch nicht geboren und haben das ganze Leben noch vor sich.

Diese neue Kinderoper enthält keine Arien und Duette aus dem Opernrepertoire, sondern setzt sich zusammen aus kindgerechten Werken der klassischen Musik, auf deren Melodien neue Texte verfasst werden. Viele bekannte Melodien bekommen neue eingängige Liedtexte. Neben Griegs „Morgenstimmung“ und Stücken aus Tschaikowskys Balletten „Schwanensee“ und „Nussknacker“ enthält die Kinderoper Musik der Komponisten Beethoven, Boccherini, Chopin, Mozart, Ravel, Saint-Saens, Schubert und Strauß.

https://www.opernwerkstatt-am-rhein.de/galeria-strolche