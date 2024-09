Himmlische Zeiten - Altwerden ist nichts für Feiglinge

Diese Damen sind ein Hit! In "Heiße Zeiten" begegneten sie den Tücken der Menopause mit Tanz, Gesang und frechem Mundwerk. In "Höchste Zeit" demontierten sie genüsslich den Beziehungs- und Hochzeitswahnsinn.

Jetzt brechen für die vier Ladies "Himmlische Zeiten" an. Im vertrauten Freundinnenkreis blicken sie mutig in den Spiegel und stellen fest: Altwerden ist nichts für Feiglinge! Was bleibt nach Wechseljahren und später Scheidung?

Das Erfolgsautorenteam Tilmann von Blomberg, Carsten Gerlitz und Katja Wolff verortet die musikalische Komödie in der Privatabteilung eines Krankenhauses. Dort treffen sie wieder aufeinander: die Karrierefrau, die ihren Managerposten mit einer kosmetischen Generalüberholung gegen die Konkurrenz verteidigen will. Die Junge, die kurz vor Torschluss ihr zweites Kind bekommt. Die Hausfrau, deren Rente nicht zum Leben und nur knapp zum Sterben reicht. Und die Vornehme, die nach dem Zusammenstoß mit einem hart geschlagenen Golfball unter Gedächtnisstörungen leidet. Sie alle kämpfen mit dem Altwerden, mit den Symptomen des Verfalls, mit der Angst vor dem Ende und der Hoffnung auf ein Danach.

Und sie tun das in gewohnt lakonisch-unterhaltsamer Weise, denn dieser Abend ist ein Loblied auf das Leben und die Freundschaft. Liebenswerte Charaktere, schlagfertige Dialoge, urkomische Situationen und jede Menge Musik machen auch "Himmlische Zeiten" zu einem unvergesslichen Erlebnis. Mit neuen Texten versehene Hits wie "Tainted Love", "Uptown Girl", "Like a Virgin", "Rolling in the Deep", "Wonderful World", "Über sieben Brücken", "That’s What Friends Are For" lassen die vier Damen zu Hochform auflaufen. Stimmgewaltig und spielfreudig präsentieren sich die Ladies dem Publikum.