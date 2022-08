Alex Potter Countertenor

Benedikt Kristjánsson Tenor

Tobias Berndt Bass

Gaechinger Cantorey

Hans-Christoph Rademann Moderation und Leitung

Johann Sebastian Bach

Kantate BWV 117 »Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut«

»Hin und weg!« heißt das mobile Konzertformat der Bachakademie, mit dem sich die Gaechinger Cantorey und Hans-Christoph Rademann an verschiedene Orte innerhalb Stutt-garts begeben. Im Gepäck stets eine Bach-Kantate, die dort aufgeführt, dann in einzelne Klangbeispiele zerlegt und aus unterschiedlichsten Perspektiven erläutert wird, um ab-schließend, wieder zusammengesetzt, ein zweites Mal als ganzes Werk zu erklingen. »Hin und weg !« zielt auf ein dialogisches Miteinander von Musiker:innen und Publikum. An seinem Ende steht immer das Gespräch zwischen Hörer:innen und Mitwirkenden über das gemeinsame Musikerlebnis