Messe

Bist Du bereit, Deine Koffer zu packen und die Welt zu entdecken? Auf der hin & weg Messe informieren wir Dich über die verschiedenen Möglichkeiten, für längere Zeit ins Ausland zu gehen. Egal ob Highschool, Studium, Sprachreise, Au-Pair oder Work & Travel in den USA – we got you covered! Wir beantworten Dir alle Fragen an unserem Messestand.

Ort: ROXY Ulm, Schillerstraße 1/12, 89077 Ulm

Eintritt: frei. Weitere Informationen zur Veranstaltung findest Du unter https://www.hinundweg-ulm.de/messe/

In Kooperation mit EducationUSA

Die hin&weg Messe wird vom Stadtjugendring Ulm e.V. veranstaltet.