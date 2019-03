2017 erschien der Band „Hin zu einer Partnerschaft zwischen Juden und Christen“. Er enthält Kommentare zu der am 3. Dezember 2015 veröffentlichten Erklärung Orthodoxer Rabbiner zum Christentum „Den Willen unseres Vaters im Himmel tun“. Eine spannende Aussage in jener Erklärung ist die Bezeichnung des Christentums „als Geschenk an die Völker“. Der zusammenführende Charakter einer solchen Erklärung ruft Debatten hervor und soll die Diskussion zum jüdisch-christlichen Verhältnis voranbringen.

Jehoshua Ahrens (*1978) ist Rabbiner in Darmstadt, Beauftragter für Interreligiösen Dialog des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden in Hessen und Mitinitiator von „Den Willen unseres Vaters im Himmel zu tun“. Für sein Engagement im jüdisch‐katholischen Dialog wurde ihm 2017 von Papst Franziskus persönlich die Päpstliche Medaille verliehen.