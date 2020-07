Hingeguckt! Eine Entdeckungstour zur Kunst Heilbronns

Spätestens seit der BUGA ist die Kunst im öffentlichen Raum der Stadt Heilbronn wieder in den Focus gerückt. Skulpturen auf dem Gelände der ehemaligen Bundesgartenschau wie die beliebten "Duscher" sind stehen geblieben. Kunstwerke wie "One Man House" und die experimenta-Architektur bereichern die angestammte Kunstlandschaft der Innenstadt, deren Rundgang mit der Installation "Sie sind hier" am Bollwerksturm endet. Die Neckarmeile lädt dann zum privaten Verweilen ein.