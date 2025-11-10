Schwindel oder lateinisch Vertigo bezeichnet das Empfinden eines Drehens oder Schwankens, das Gefühl, sich nicht sicher im Raum bewegen zu können, oder auch das Gefühl der drohenden Bewusstlosigkeit. Schwindel bedeutet ebenfalls umgangssprachlich Betrug.

Hinnerk Köhn steht für beides.

Aufgewachsen in dem Glauben, es nach ganz oben zu schaffen, lernte er die magische Regel „Fake it till you make it“ und kämpfte sich mit minimalen Anstrengungen als mega privilegierter weißer, junger Mann in die Stand Up-Comedy Szene rein. Kämpfen ist hierbei ein sehr großes Wort.

Aber damit ist jetzt Schluss. Hinnerk will nicht mehr lügen. Hinnerk will noch ehrlicher sein als in seinen zwei letzten Programmen, Hinnerk will sich selbst auf der Bühne zeigen, Hinnerk will den Show-Hinnerk ablegen und den richtigen Hinnerk präsentieren.

Und zum Glück ist der noch witziger als der alte. Vielleicht ein wenig doller, ein wenig unüberlegter, aber auf jeden Fall besser.

Denn während andere Leute Spaß haben, verzweifelt Hinnerk an sich selbst und Versucht, irgendwie etwas Positives aus seinem Unglück zu ziehen. Und dabei guckt man ihm extrem gerne zu. Und vielleicht singt er ja auch noch was.